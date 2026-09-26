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Главная Новости дня В Киеве пройдет семичасовой книжный рейв

В Киеве пройдет семичасовой книжный рейв

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26 сентября 2026 16:58
Книжный рейв в Киеве 30 сентября: программа и как попасть
Библиотека КПИ. Фото: «Вечерний Киев»

В Киеве 30 сентября состоится книжный рейв, который продлится семь часов и охватит шесть этажей библиотеки Киевского политехнического университета (КПИ). Посетителям предложат чтение под музыку, зал абсолютной тишины, выступления писателей и музыкантов и другие активности.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на организаторов Hinaus.

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В КПИ пройдет книжный рейв

Необычное мероприятие состоится в библиотеке КПИ на Берестейском проспекте с 12:00 до 19:00. Организаторы предлагают гостям самостоятельно выбирать формат чтения и перемещаться между различными локациями в течение семи часов.

В атриуме можно будет читать книги под эмбиент, а в отдельном пространстве — слушать любимые тексты в исполнении писателей и музыкантов. Для тех, кто хочет остаться наедине с книгой, будет работать зал абсолютной тишины. Также предусмотрена возможность читать тексты вслух друг другу.

Между чтениями гости смогут посетить выставку экслибрисов, выбрать новую книгу и пообщаться с другими участниками.

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Одной из активностей станет создание коллективного манифеста. Его будут составлять из случайных слов, которые участники будут находить в своих книгах.

Отметим, что участие в мероприятии бесплатное, но для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что врач Тарас Жиравецкий заявил о распространении в Украине неустановленной респираторной инфекции с заложенностью носа, кашлем, слабостью и усталостью. В то же время официальных данных о появлении нового вируса в стране пока нет.

Также Новини.LIVE писал, что возле села Березовка Житомирского района столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, а одного из водителей спасателям пришлось деблокировать из искореженной машины.

книги библиотеки КПИ читание
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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