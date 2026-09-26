Книжный рейв в Киеве 30 сентября: программа и как попасть

В Киеве пройдет семичасовой книжный рейв
В Киеве 30 сентября состоится книжный рейв, который продлится семь часов и охватит шесть этажей библиотеки Киевского политехнического университета (КПИ). Посетителям предложат чтение под музыку, зал абсолютной тишины, выступления писателей и музыкантов и другие активности.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на организаторов Hinaus.
В КПИ пройдет книжный рейв
Необычное мероприятие состоится в библиотеке КПИ на Берестейском проспекте с 12:00 до 19:00. Организаторы предлагают гостям самостоятельно выбирать формат чтения и перемещаться между различными локациями в течение семи часов.
В атриуме можно будет читать книги под эмбиент, а в отдельном пространстве — слушать любимые тексты в исполнении писателей и музыкантов. Для тех, кто хочет остаться наедине с книгой, будет работать зал абсолютной тишины. Также предусмотрена возможность читать тексты вслух друг другу.
Между чтениями гости смогут посетить выставку экслибрисов, выбрать новую книгу и пообщаться с другими участниками.
Одной из активностей станет создание коллективного манифеста. Его будут составлять из случайных слов, которые участники будут находить в своих книгах.
Отметим, что участие в мероприятии бесплатное, но для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.
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