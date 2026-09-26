Масштабна ДТП у Житомирській області: зіткнулися чотири автомобілі

ДТП на Житомирщині. Фото: ДСНС

На Житомирщині сьогодні вранці сталася ДТП за участю двох вантажівок та двох легковиків. Аварія трапилася поблизу села Березівка Житомирського району. Постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Одного з водіїв рятувальникам довелося деблокувати з понівеченого авто.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП на Житомирщині

Аварія сталася вранці поблизу села Березівка Житомирського району. У ДТП зіткнулися дві вантажівки та два легкові автомобілі.

Медична допомога постраждалим на місці ДТП. Фото: ДСНС

Унаслідок аварії постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Усіх потерпілих медики госпіталізували.

Рятувальники деблокували водія

Допомога рятувальників знадобилася водієві одного з легковиків. Чоловіка затиснуло в салоні через деформацію металевих конструкцій автомобіля.

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Деблокування водія. Фото: ДСНС

За допомогою електроінструмента рятувальники розтиснули понівечені конструкції та звільнили чоловіка. Після цього вони допомогли транспортувати його до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Обставини та причини ДТП наразі з’ясовують фахівці.

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