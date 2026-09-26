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Головна Новини дня Масштабна ДТП на Житомирщині: зіткнулися чотири автомобілі

Масштабна ДТП на Житомирщині: зіткнулися чотири автомобілі

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26 вересня 2026 15:54
Масштабна ДТП у Житомирській області: зіткнулися чотири автомобілі
ДТП на Житомирщині. Фото: ДСНС

На Житомирщині сьогодні вранці сталася ДТП за участю двох вантажівок та двох легковиків. Аварія трапилася поблизу села Березівка Житомирського району. Постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Одного з водіїв рятувальникам довелося деблокувати з понівеченого авто.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП на Житомирщині

Аварія сталася вранці поблизу села Березівка Житомирського району. У ДТП зіткнулися дві вантажівки та два легкові автомобілі.

Масштабна ДТП на Житомирщині: зіткнулися чотири автомобілі - фото 1
Медична допомога постраждалим на місці ДТП. Фото: ДСНС

Унаслідок аварії постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Усіх потерпілих медики госпіталізували.

Рятувальники деблокували водія

Допомога рятувальників знадобилася водієві одного з легковиків. Чоловіка затиснуло в салоні через деформацію металевих конструкцій автомобіля.

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Деблокування водія. Фото: ДСНС

За допомогою електроінструмента рятувальники розтиснули понівечені конструкції та звільнили чоловіка. Після цього вони допомогли транспортувати його до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Обставини та причини ДТП наразі з’ясовують фахівці.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 19 вересня на Львівщині вантажівка MAN під час руху заднім ходом наїхала на 32-річного пішохода. Чоловік від отриманих травм загинув на місці. Аварія сталася у Східниці Дрогобицького району. На Львівщині вантажівка на смерть збила пішохода

Також Новини.LIVE писав, що 16 вересн на Чернігівщині потяг протаранив вантажівку. Унаслідок зіткнення постраждали люди.

ДТП аварія Житомирська область автомобіль постраждалі
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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