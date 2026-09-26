Масштабное ДТП в Житомирской области: столкнулись четыре автомобиля

ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС

Сегодня утром в Житомирской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей. Авария произошла вблизи села Березовка Житомирского района. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Одного из водителей спасателям пришлось извлекать из искореженного автомобиля.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП в Житомирской области

Авария произошла утром вблизи села Березовка Житомирского района. В ДТП столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля.

Медицинская помощь пострадавшим на месте ДТП. Фото: ГСЧС

В результате аварии пострадали шесть человек, среди них трое детей. Всех пострадавших медики госпитализировали.

Спасатели деблокировали водителя

Помощь спасателей понадобилась водителю одного из легковых автомобилей. Мужчину зажало в салоне из-за деформации металлических конструкций автомобиля.

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Освобождение водителя. Фото: ГСЧС

С помощью электроинструмента спасатели разжали искореженные конструкции и освободили мужчину. После этого они помогли перенести его в автомобиль скорой медицинской помощи.

Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняют специалисты.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 19 сентября во Львовской области грузовик MAN, двигаясь задним ходом, наехал на 32-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Авария произошла в Схиднице Дрогобычского района. Во Львовской области грузовик насмерть сбил пешехода

Также Новини.LIVE писал, что 16 сентября в Черниговской области поезд протаранил грузовик. В результате столкновения пострадали люди.