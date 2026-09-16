ДТП в Черниговской области: поезд протаранил грузовик DAF

Столкновение электропоезда с грузовым автомобилем в Черниговской области. Фото: Полиция Черниговской области

ДТП произошло утром 16 сентября на железнодорожном переезде Кошарище в селе Бакланова Муравьевка Черниговского района. Столкновение произошло около 7:30 с участием пассажирского электропоезда и грузового автомобиля DAF.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Черниговской области.

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Есть пострадавший в результате ДТП на железнодорожном переезде

В результате столкновения травмулся водитель грузовика. Медики оказали ему необходимую помощь. По предварительной информации, пассажиры электропоезда не пострадали.

Последствия ДТП в Черниговской области. Фото: Полиция Черниговской области

Полиция устанавливает обстоятельства аварии

После аварии на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции, следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта, экипажи отдела реагирования патрульной полиции Черниговского районного управления полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Правоохранители работали на месте происшествия и выясняли причины столкновения. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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