ДТП на Чернігівщині: поїзд протаранив вантажівку DAF

Зіткнення електропоїзда з вантажним автомобілем на Чернігівщині. Фото: Поліція Чернігівської області

ДТП сталася вранці 16 вересня на залізничному переїзді Кошарище в селі Бакланова Муравійка Чернігівського району. Зіткнення відбулося близько 7:30 за участю пасажирського електропоїзда та вантажного автомобіля DAF.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Чернігівщини.

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Є постраждалий унаслідок ДТП на залізничному переїзді

В результаті зіткнення травмувався водій вантажівки. Медики надали йому необхідну допомогу. За попередньою інформацією, пасажири електропоїзда не постраждали.

Наслідки ДТП на Чернігівщині. Фото: Поліція Чернігівської області

Поліція встановлює обставини аварії

Після аварії на місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту, екіпажі відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці працювали на місці події та з'ясовували причини зіткнення. Наразі поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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