У Києві, Харкові та Львові вшанували жертв голодоморів
У День пам'яті жертв голодоморів, 28 листопада, у Києві, Львові та Харкові згадали загиблих від голоду. Люди принесли до меморіалів пшеничні колоски, запалили лампадки та вшанували померлих хвилиною мовчання. Також серед меморіальних заходів були панахиди та мистецька програма.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Як вшанували пам'ять жертв голодоморів у Києві
У столиці небайдужі кияни та гості столиці зібралися біля Свічі пам’яті. До підніжжя меморіалу та скульптури дівчинки з колосками принесли лампадки та пшеницю.
Також була мистецька програма. До заходу долучилися артисти, лунала жива музика.
Як вшанували пам'ять жертв голодоморів у Львові
У Львові пам'ятний захід відбувся на проспекті Свободи біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Спочатку була хвилина мовчання, опісля — екуменічна панахида та всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті".
Як вшанували пам'ять жертв голодоморів у Харкові
На згадку про мільйони жертв голоду харків'яни запалили лампадки на майдані Свободи. Також принесли квіти та колоски до пам'ятного хреста. До церемонії долучилися начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, перший заступник міського голови Олександр Новак, правоохоронці та рятувальники.
У 2026 році минають 93-ті роковини геноциду українського народу під час Голодомору 1932–1933 років. Крім того, у четверту суботу листопада щороку згадують жертв масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову держави повідомляв, що подружжя Зеленських вшанувало памʼять жертв голодоморів. Президент України та перша леді поклали пшеницю до скульптури дівчинки з колосками. Володимир Зеленський наголосив, що згадувати геноцид боляче, а пробачити — неможливо.
Також ми писали, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов у День пам'яті жертв голодоморів згадав про російські злочини. Політик порівняв сталінський режим із діями російських окупантів. На його думку, РФ застосовує геноцидні методи й зараз.