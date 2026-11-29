Лампадки біля скульптури дівчинки з колосками в Києві. Фото: Анжеліка Кальченко/Новини.LIVE

У День пам'яті жертв голодоморів, 28 листопада, у Києві, Львові та Харкові згадали загиблих від голоду. Люди принесли до меморіалів пшеничні колоски, запалили лампадки та вшанували померлих хвилиною мовчання. Також серед меморіальних заходів були панахиди та мистецька програма.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як вшанували пам'ять жертв голодоморів у Києві

Люди біля Свічі пам'яті в Києві. Фото: Анжеліка Кальченко/Новини.LIVE

У столиці небайдужі кияни та гості столиці зібралися біля Свічі пам’яті. До підніжжя меморіалу та скульптури дівчинки з колосками принесли лампадки та пшеницю.

Біля скульптури дівчинки з колосками в Києві люди запалили лампадки. Фото: Анжеліка Кальченко/Новини.LIVE

Люди прийшли до Свічі пам'яті в Києві, щоб вшанувати жертв голодоморів. Фото: Анжеліка Кальченко/Новини.LIVE

Також була мистецька програма. До заходу долучилися артисти, лунала жива музика.

Як вшанували пам'ять жертв голодоморів у Львові

На проспекті Свободи у Львові люди запалили лампадки. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові пам'ятний захід відбувся на проспекті Свободи біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Спочатку була хвилина мовчання, опісля — екуменічна панахида та всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті".

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Діти та дорослі, які прийшли вшанувати жертв голодоморів, тримають у руках лампадки. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Люди, які прийшли вшанувати жертв голоду, запалюють лампадки. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Як вшанували пам'ять жертв голодоморів у Харкові

Лампадки, які люди запалили в Харкові. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

На згадку про мільйони жертв голоду харків'яни запалили лампадки на майдані Свободи. Також принесли квіти та колоски до пам'ятного хреста. До церемонії долучилися начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, перший заступник міського голови Олександр Новак, правоохоронці та рятувальники.

У 2026 році минають 93-ті роковини геноциду українського народу під час Голодомору 1932–1933 років. Крім того, у четверту суботу листопада щороку згадують жертв масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову держави повідомляв, що подружжя Зеленських вшанувало памʼять жертв голодоморів. Президент України та перша леді поклали пшеницю до скульптури дівчинки з колосками. Володимир Зеленський наголосив, що згадувати геноцид боляче, а пробачити — неможливо.

Також ми писали, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов у День пам'яті жертв голодоморів згадав про російські злочини. Політик порівняв сталінський режим із діями російських окупантів. На його думку, РФ застосовує геноцидні методи й зараз.