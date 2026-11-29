Лампадки возле скульптуры девочки с колосками в Киеве. Фото: Анжелика Кальченко/Новини.LIVE

В День памяти жертв голодоморов, 28 ноября, в Киеве, Львове и Харькове вспомнили погибших от голода. Люди принесли к мемориалам пшеничные колоски, зажгли лампадки и почтили память умерших минутой молчания. Также среди мемориальных мероприятий были панихиды и художественная программа.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как почтили память жертв голодоморов в Киеве

Люди возле Свечи памяти в Киеве. Фото: Анжелика Кальченко/Новини.LIVE

В столице неравнодушные киевляне и гости города собрались возле Свечи памяти. К подножию мемориала и скульптуры девочки с колосками принесли лампадки и пшеницу.

Возле скульптуры девочки с колосками в Киеве люди зажгли лампадки. Фото: Анжелика Кальченко/Новини.LIVE

Люди пришли к Свече памяти в Киеве, чтобы почтить память жертв голодоморов. Фото: Анжелика Кальченко/Новини.LIVE

Также была художественная программа. К мероприятию присоединились артисты, звучала живая музыка.

Как почтили память жертв голодоморов во Львове

На проспекте Свободы во Львове люди зажгли лампадки. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове памятное мероприятие состоялось на проспекте Свободы возле памятника Тарасу Шевченко. Сначала была минута молчания, а затем — экуменическая панихида и всеукраинская акция "Зажги свечу памяти".

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Дети и взрослые, которые пришли почтить память жертв голодоморов, держат в руках лампадки. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Люди, которые пришли почтить память жертв голода, зажигают лампадки. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Как почтили память жертв голодоморов в Харькове

Лампадки, которые люди зажгли в Харькове. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В память о миллионах жертв голода харьковчане зажгли лампадки на площади Свободы. Также они принесли цветы и колоски к памятному кресту. К церемонии присоединились глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, первый заместитель городского головы Александр Новак, правоохранители и спасатели.

В 2026 году исполняется 93-я годовщина геноцида украинского народа во время Голодомора 1932–1933 годов. Кроме того, в четвертую субботу ноября ежегодно вспоминают жертв массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу государства сообщал, что супруги Зеленские почтили память жертв голодоморов. Президент Украины и первая леди возложили пшеницу к скульптуре девочки с колосками. Владимир Зеленский подчеркнул, что вспоминать о геноциде больно, а простить — невозможно.

Также мы писали, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в День памяти жертв голодоморов вспомнил о российских преступлениях. Политик сравнил сталинский режим с действиями российских оккупантов. По его мнению, РФ применяет геноцидные методы и сейчас.