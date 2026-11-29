В Киеве, Харькове и Львове почтили память жертв голодоморов
В День памяти жертв голодоморов, 28 ноября, в Киеве, Львове и Харькове вспомнили погибших от голода. Люди принесли к мемориалам пшеничные колоски, зажгли лампадки и почтили память умерших минутой молчания. Также среди мемориальных мероприятий были панихиды и художественная программа.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Как почтили память жертв голодоморов в Киеве
В столице неравнодушные киевляне и гости города собрались возле Свечи памяти. К подножию мемориала и скульптуры девочки с колосками принесли лампадки и пшеницу.
Также была художественная программа. К мероприятию присоединились артисты, звучала живая музыка.
Как почтили память жертв голодоморов во Львове
Во Львове памятное мероприятие состоялось на проспекте Свободы возле памятника Тарасу Шевченко. Сначала была минута молчания, а затем — экуменическая панихида и всеукраинская акция "Зажги свечу памяти".
Как почтили память жертв голодоморов в Харькове
В память о миллионах жертв голода харьковчане зажгли лампадки на площади Свободы. Также они принесли цветы и колоски к памятному кресту. К церемонии присоединились глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, первый заместитель городского головы Александр Новак, правоохранители и спасатели.
В 2026 году исполняется 93-я годовщина геноцида украинского народа во время Голодомора 1932–1933 годов. Кроме того, в четвертую субботу ноября ежегодно вспоминают жертв массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу государства сообщал, что супруги Зеленские почтили память жертв голодоморов. Президент Украины и первая леди возложили пшеницу к скульптуре девочки с колосками. Владимир Зеленский подчеркнул, что вспоминать о геноциде больно, а простить — невозможно.
Также мы писали, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в День памяти жертв голодоморов вспомнил о российских преступлениях. Политик сравнил сталинский режим с действиями российских оккупантов. По его мнению, РФ применяет геноцидные методы и сейчас.