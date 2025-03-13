Оберг пояснив, чим вирізняється громадянське суспільство України

У Києві існує співпраця між громадськістю та урядом, — Оберг
Посол Швеції в Україні Мартін Оберг у четвер, 13 березня, під час презентації норвезько-шведського фонду "Аскольд і Дір" заявив, що українське громадянське суспільство вирізняється. Він назвав такі якості, як професіоналізм, експертність, адаптивність та стійкість.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Співпраця між суспільством та урядом
"Якщо говорити про недавню історію, ми багато підтримували Україну. Ми маємо солідний досвід не лише з часу вторгнення, а й до того, особливо у партнерстві з громадянським суспільством", — сказав Оберг.
За його словами, інші важливі елементи — це принципи належного управління та підхід на основі прав людини. Він зазначив, що Швеція прагне співпрацювати з тими, хто поділяє їхні цінності, тому країна рада об'єднатися з Норвегією та іншими партнерами.
"Ми вважаємо, що громадянське суспільство має бути повноцінним учасником політичного процесу, а не лише допоміжною силою. Приємно здивувало, що в Києві існує реальна співпраця та симбіоз між громадянським суспільством та урядом України", — наголосив Оберг.
На думку посла, гнучке громадянське суспільство України вирізняється професіоналізмом, експертністю, адаптивністю та стійкістю.
Нагадаємо, нещодавно премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре анонсував збільшення фінансової допомоги для України.
А пані посол Норвегії Хелене Санд Андерсен розповіла, що підтримка України розрахована на тривалий період і не залежить від виборчих циклів.
Читайте Новини.LIVE!