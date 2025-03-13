Оберг пояснив, чим вирізняється громадянське суспільство України

Посол Швеції в Україні Мартін Оберг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Посол Швеції в Україні Мартін Оберг у четвер, 13 березня, під час презентації норвезько-шведського фонду "Аскольд і Дір" заявив, що українське громадянське суспільство вирізняється. Він назвав такі якості, як професіоналізм, експертність, адаптивність та стійкість.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Співпраця між суспільством та урядом

"Якщо говорити про недавню історію, ми багато підтримували Україну. Ми маємо солідний досвід не лише з часу вторгнення, а й до того, особливо у партнерстві з громадянським суспільством", — сказав Оберг.

За його словами, інші важливі елементи — це принципи належного управління та підхід на основі прав людини. Він зазначив, що Швеція прагне співпрацювати з тими, хто поділяє їхні цінності, тому країна рада об'єднатися з Норвегією та іншими партнерами.

"Ми вважаємо, що громадянське суспільство має бути повноцінним учасником політичного процесу, а не лише допоміжною силою. Приємно здивувало, що в Києві існує реальна співпраця та симбіоз між громадянським суспільством та урядом України", — наголосив Оберг.

На думку посла, гнучке громадянське суспільство України вирізняється професіоналізмом, експертністю, адаптивністю та стійкістю.

Нагадаємо, нещодавно премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре анонсував збільшення фінансової допомоги для України.

А пані посол Норвегії Хелене Санд Андерсен розповіла, що підтримка України розрахована на тривалий період і не залежить від виборчих циклів.