Оберг объяснил, чем отличается гражданское общество Украины

Посол Швеции в Украине Мартин Оберг. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Посол Швеции в Украине Мартин Оберг в четверг, 13 марта, во время презентации норвежско-шведского фонда "Аскольд и Дир" заявил, что украинское гражданское общество отличается. Он назвал такие качества, как профессионализм, экспертность, адаптивность и устойчивость.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Если говорить о недавней истории, мы много поддерживали Украину. Мы имеем солидный опыт не только со времени вторжения, но и до того, особенно в партнерстве с гражданским обществом", — сказал Оберг.

По его словам, другие важные элементы — это принципы надлежащего управления и подход на основе прав человека. Он отметил, что Швеция стремится сотрудничать с теми, кто разделяет их ценности, поэтому страна рада объединиться с Норвегией и другими партнерами.

"Мы считаем, что гражданское общество должно быть полноценным участником политического процесса, а не только вспомогательной силой. Приятно удивило, что в Киеве существует реальное сотрудничество и симбиоз между гражданским обществом и правительством Украины", — отметил Оберг.

По мнению посла, гибкое гражданское общество Украины отличается профессионализмом, экспертностью, адаптивностью и устойчивостью.

Напомним, недавно премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре анонсировал увеличение финансовой помощи для Украины.

А госпожа посол Норвегии Хелене Санд Андерсен рассказала, что поддержка Украины рассчитана на длительный период и не зависит от избирательных циклов.