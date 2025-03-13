Норвегія продовжить підтримку України — деталі від Хелене Санд Андерсен

Хелене Санд Андерсен. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Посол Норвегії Хелене Санд Андерсен розповіла про підтримку України. За її словами, вона розрахована на тривалий період і не залежить від виборчих циклів.

Про це Хелене Санд Андерсен сказала в межах стратегічної дискусії "Україна — Скандинавія: 13 сторіч разом" та презентації норвезько-шведського фонду "Аскольд і Дір" у четвер, 13 березня.

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"Програма для України стартувала у 2023 році, її підтримали всі політичні партії в нашому парламенті. Вона не залежить від виборчих циклів, оскільки розрахована на тривалий період. Базується на потребах України", — зазначила посол.

За її словами, допомога має три напрямки:

підтримка ЗСУ та важливих держслужб;

гуманітарна допомога;

відновлення й розвиток, зміцнення демократичних інститутів, верховенства права та громадянського суспільства.

Санд Андерсен зазначила, що спочатку програма була розрахована на 75 мільярдів крон протягом п'яти років.

"Але минулого тижня Об'єднаний парламент ухвалив рішення збільшити суму. І лише на цей рік буде 85 мільярдів крон, що становить близько 8 мільярдів євро. Фінансування допомагає Україні захищатися та підтримує мирний план європейських країн", — додала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час виступу в парламенті оголосив про намір країни посилити військову підтримку України.

Також держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про новий пакет допомоги для України на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.