Норвегия продолжит поддержку Украины — детали от Хелене Санд Андерсен

Хелене Санд Андерсен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Посол Норвегии Хелене Санд Андерсен рассказала о поддержке Украины. По ее словам, она рассчитана на длительный период и не зависит от избирательных циклов.

Об этом Хелене Санд Андерсен сказала в рамках стратегической дискуссии "Украина — Скандинавия: 13 столетий вместе" и презентации норвежско-шведского фонда "Аскольд и Дир" в четверг, 13 марта.

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"Программа для Украины стартовала в 2023 году, ее поддержали все политические партии в нашем парламенте. Она не зависит от избирательных циклов, поскольку рассчитана на длительный период. Базируется на потребностях Украины", — отметила посол.

По ее словам, помощь имеет три направления:

поддержка ВСУ и важных госслужб;

гуманитарная помощь;

восстановление и развитие, укрепление демократических институтов, верховенства права и гражданского общества.

Санд Андерсен отметила, что изначально программа была рассчитана на 75 миллиардов крон в течение пяти лет.

"Но на прошлой неделе Объединенный парламент принял решение увеличить сумму. И только на этот год будет 85 миллиардов крон, что составляет около 8 миллиардов евро. Финансирование помогает Украине защищаться и поддерживает мирный план европейских стран", — добавила она.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время выступления в парламенте объявил о намерении страны усилить военную поддержку Украины.

Также госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.