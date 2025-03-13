Норвегия продолжит поддержку Украины — детали от Хелене Санд Андерсен

Поддержка Украины от Норвегии — посол сообщила детали
Посол Норвегии Хелене Санд Андерсен рассказала о поддержке Украины. По ее словам, она рассчитана на длительный период и не зависит от избирательных циклов.
Об этом Хелене Санд Андерсен сказала в рамках стратегической дискуссии "Украина — Скандинавия: 13 столетий вместе" и презентации норвежско-шведского фонда "Аскольд и Дир" в четверг, 13 марта.
Помощь Украине от Норвегии
"Программа для Украины стартовала в 2023 году, ее поддержали все политические партии в нашем парламенте. Она не зависит от избирательных циклов, поскольку рассчитана на длительный период. Базируется на потребностях Украины", — отметила посол.
По ее словам, помощь имеет три направления:
- поддержка ВСУ и важных госслужб;
- гуманитарная помощь;
- восстановление и развитие, укрепление демократических институтов, верховенства права и гражданского общества.
Санд Андерсен отметила, что изначально программа была рассчитана на 75 миллиардов крон в течение пяти лет.
"Но на прошлой неделе Объединенный парламент принял решение увеличить сумму. И только на этот год будет 85 миллиардов крон, что составляет около 8 миллиардов евро. Финансирование помогает Украине защищаться и поддерживает мирный план европейских стран", — добавила она.
Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время выступления в парламенте объявил о намерении страны усилить военную поддержку Украины.
Также госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.
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