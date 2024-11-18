ДТП у Хмельницькому — п'яний водії в’їхав у зупинку і вбив трьох жінок

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

У понеділок, 18 листопада, в Хмельницькому п'яний водій в’їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП троє жінок загинули.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Читайте також:

Подробиці ДТП

За інформацією правоохоронців, аварія сталася вранці. Водій автомобіля BMW X6 допустив дотичне зіткнення з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

"У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці, від отриманих травм загинули", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль зніс зупинку громадського транспорту. Фото: Нацполіція

У поліції зазначили, що водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Його затримали на місці події.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення", — підсумували правоохоронці.

Понівечена автівка. Фото: Нацполіція

Раніше ми повідомляли, що в Україні зросла кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими та пораненими.

Нагадаємо, 5 листопада у Харківській області сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії є загибла та поранені.