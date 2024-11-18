ДТП в Хмельницком — пьяный водители въехал в остановку и убил троих женщин

В Хмельницком пьяный водитель влетел в остановку — есть погибшие
В понедельник, 18 ноября, в Хмельницком пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП три женщины погибли.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Подробности ДТП
По информации правоохранителей, авария произошла утром. Водитель автомобиля BMW X6 допустил соприкосновение с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта.
"В результате ДТП три женщины (60, 56 и 53 лет), стоявшие на остановке, от полученных травм погибли", — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Его задержали на месте происшествия.
"По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшего гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения", — подытожили правоохранители.
Ранее мы сообщали, что в Украине выросло количество ДТП с погибшими и ранеными.
Напомним, 5 ноября в Харьковской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии погибли и ранены.
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