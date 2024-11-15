В Україні зросла кількість ДТП з загиблими та постраждалими — деталі від Білошицького

ДТП у Києві. Фото архівне: Нацполіція

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що в Україні зросла кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими та пораненими. За його словами, 40% всіх аварій стаються через перевищення швидкості.

Про це Олексій Білошицький сказав в ефіру "Ми-Україна" у п'ятницю, 15 листопада.

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Білошицький каже, що за десять місяців у ДТП загинула 2 541 людина.

"За десять місяців цього року на території нашої держави сталося 21 562 ДТП з потерпілими та загиблими, в яких загинули 2 541 людина, 26 959 людей зазнали травм того чи іншого ступеня. Ми маємо ріст ДТП на 8-9% порівняно з аналогічним періодом минулого року", — зазначив він.

Нагадаємо, 5 листопада у Харківській області сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії є загибла та поранені.

Також 4 листопада на Рівненщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув водій легкового автомобіля.