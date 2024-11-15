В Украине возросло количество ДТП с погибшими и пострадавшими — детали от Белошицкого

ДТП в Киеве. Фото архивное: Нацполиция

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что в Украине возросло количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными. По его словам, 40% всех аварий происходят из-за превышения скорости.

Об этом Алексей Белошицкий сказал в эфире "Мы-Украина" в пятницу, 15 ноября.

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Белошицкий говорит, что за десять месяцев в ДТП погиб 2 541 человек.

"За десять месяцев этого года на территории нашего государства произошло 21 562 ДТП с пострадавшими и погибшими, в которых погибли 2 541 человек, 26 959 человек получили травмы той или иной степени. Мы имеем рост ДТП на 8-9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил он

Напомним, 5 ноября в Харьковской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии есть погибшая и раненые.

Также 4 ноября в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.