Смертельне ДТП на Рівненщині 4 листопада — подробиці аварії

Аварія у Рівненському районі на трасі "Київ-Чоп". Фото: Нацполіція

У понеділок, 4 листопада, на Рівненщині сталася смертельна ДТП, в якій загинув водій легковика. Житель Львівської області не впорався з керуванням та врізався у відбійник.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області у Facebook у понеділок, 4 листопада.

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Сьогодні близько 06:45 на трасі "Київ-Чоп" у селі Синів Рівненського району сталася смертельна ДТП.

Наслідки ДТП у Рівненському районі. Фото: Нацполіція

Повідомляється, що 39-річний мешканець міста Шептицький, водій автомобіля "ВАЗ", не впорався із керування у зв'язку з небезпечною швидкістю руху та допустив наїзд на відбійник.

Розбитий автомобіль внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція

"Унаслідок ДТП загинув кермувальник легковика: медики лише констатували його смерть. Рятувальники деблокували тіло із понівеченого авто", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Рівненщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 4 листопада у Києві трапилася масштабна ДТП за участю чотирьох траспортних засобів. Внаслідок аварії, є постраждалі та загиблий.

Очевидці зазначили, що аварію могла спричинити детонація боєприпасів у військовій автівці.

Раніше ми писали про те, що внаслідок ДТП у Старокозацькій громаді на Одещині загинули двоє людей, серед яких депутат Київської міськради Сергій Мамоян.