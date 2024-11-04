Смертельне ДТП на Рівненщині 4 листопада — подробиці аварії

На Рівненщині водій наїхав на відбійник та загинув — фото
У понеділок, 4 листопада, на Рівненщині сталася смертельна ДТП, в якій загинув водій легковика. Житель Львівської області не впорався з керуванням та врізався у відбійник.
Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області у Facebook у понеділок, 4 листопада.
ДТП на Рівненщині
Сьогодні близько 06:45 на трасі "Київ-Чоп" у селі Синів Рівненського району сталася смертельна ДТП.
Повідомляється, що 39-річний мешканець міста Шептицький, водій автомобіля "ВАЗ", не впорався із керування у зв'язку з небезпечною швидкістю руху та допустив наїзд на відбійник.
"Унаслідок ДТП загинув кермувальник легковика: медики лише констатували його смерть. Рятувальники деблокували тіло із понівеченого авто", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 4 листопада у Києві трапилася масштабна ДТП за участю чотирьох траспортних засобів. Внаслідок аварії, є постраждалі та загиблий.
Очевидці зазначили, що аварію могла спричинити детонація боєприпасів у військовій автівці.
Раніше ми писали про те, що внаслідок ДТП у Старокозацькій громаді на Одещині загинули двоє людей, серед яких депутат Київської міськради Сергій Мамоян.
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