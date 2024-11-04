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В Ровенской области водитель наехал на отбойник и погиб — фото

4 ноября 2024 17:22
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Смертельное ДТП в Ровенской области 4 ноября — подробности аварии
Авария в Ровенском районе на трассе "Киев-Чоп". Фото: Нацполиция
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В понедельник, 4 ноября, в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель легковушки. Житель Львовской области не справился с управлением и врезался в отбойник.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области в Facebook в понедельник, 4 ноября.

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ДТП в Ровенской области

Сегодня около 06:45 на трассе "Киев-Чоп" в селе Синев Ровенского района произошло смертельное ДТП.

ДТП в Ровенской области
Последствия ДТП в Ровенском районе Фото: Нацполиция

Сообщается, что 39-летний житель города Шептицкий, водитель автомобиля "ВАЗ", не справился с управлением в связи с опасной скоростью движения и допустил наезд на отбойник.

разбитая машина после ДТП
Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП погиб водитель легковушки: медики лишь констатировали его смерть. Спасатели деблокировали тело из искореженного авто", — говорится в сообщении.

ДТП в селе Сынов
Сообщение полиции Ровенщины. Фото: скриншот

Напомним, утром 4 ноября в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех транспортных средств. В результате аварии, есть пострадавшие и погибший.

Очевидцы отметили, что аварию могла вызвать детонация боеприпасов в военном автомобиле.

Ранее мы писали о том, что в результате ДТП в Старокозацкой общине в Одесской области погибли два человека, среди которых депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян.

полиция ДТП погибшие Ровно транспорт авто

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