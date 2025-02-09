У Херсоні пролунали вибухи

Дим від вибуху. Фото: Pixabay

У Херсоні в неділю, 9 лютого, пролунали вибухи. Їх причини і наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи у Херсоні

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Херсону. Для цього вони застосовують артилерію, РЗСВ, дрони-камікадзе, та інші засоби, які є у їх розпорядженні.

Повідомляється, що у місті пролунали чергові вибухи. Що стало їхньою причиною та до яких наслідків вони призвели наразі з'ясовується.

При цьому повітряної тривоги у Херсоні та області нема. Натомість, сирена лунає у Сумській та Одеській областях. Військові закликають цивільних мешканців залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.

Повітряна тривога в низці областей. Фото: Мапа повітряних тривог

Раніше ми повідомляли, що вибухи у Луцьку пролунали у ніч проти 9 лютого. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів.

Нагадаємо, що цієї ночі звуки вибухів було чути у Київській області. Сили ППО збивали ворожі БпЛА.