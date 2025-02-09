В Херсоне прогремели взрывы

Дым от взрыва. Фото: Pixabay

В Херсоне в воскресенье, 9 февраля, прогремели взрывы. Их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Херсоне

Российские захватчики не прекращают наносить удары по Херсону. Для этого они применяют артиллерию, РСЗО, дроны-камикадзе, и другие средства, которые есть в их распоряжении.

Сообщается, что в городе прогремели очередные взрывы. Что стало их причиной и к каким последствиям они привели пока выясняется.

При этом воздушной тревоги в Херсоне и области нет. Зато сирена звучит в Сумской и Одесской областях. Военные призывают гражданских жителей оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

Воздушная тревога в ряде областей. Фото: Карта воздушных тревог

Ранее мы сообщали, что взрывы в Луцке прогремели в ночь на 9 февраля. Военные предупреждали об угрозе применения вражеских ударных дронов.

Напомним, что этой ночью звуки взрывов были слышны в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские БпЛА.