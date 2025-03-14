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У Канаді Рубіо зустріли крихітною червоною доріжкою

14 березня 2025 16:04
Аркадій Пастула - Редактор
У Канаді зустріли Марка Рубіо крихітною червоною доріжкою — що пишуть у мережі
Візит держсекретаря США Марко Рубіо до Канади. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо нещодавно здійснив візит до Канади. Там його зустріли крихітною червоною доріжкою. У мережі вже почали це обговорювати.

Фото "скромної зустрічі" публікує Reuters.

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Зустріч Рубіо у Канаді

Користувачі активно коментують маленький килимок, постелений для американського посадовця прямо в калюжі.

Рубіо в Канаді
Візит держсекретаря США Марко Рубіо до Канади. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

У мережі пишуть:

  • занадто багато килима;
  • навіть це вже занадто;
  • лол, Канада дійсно сказала "знай своє місце" з цим вітальним килимком;
  • я позичив їм килимок, який використовую, коли лагоджу щось під машиною;
  • занадто великий;
  • килимок вбирає в себе калюжу;
  • "мікро" Рубіо.
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Коментарі під фото. Фото: скриншот
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Коментарі під фото. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Канаді обрали нового лідера Ліберальної партії Марка Карні. Внаслідок цього є шанс перезавантажити відносини із США.

Також у США повідомили про зміни в імміграційному законодавстві, згідно з якими канадські громадяни повинні реєструватися в органах влади при перебуванні на території Штатів понад 30 днів.

США Канада соцмережі політики Марко Рубіо
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