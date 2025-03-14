У Канаді зустріли Марка Рубіо крихітною червоною доріжкою — що пишуть у мережі

У Канаді Рубіо зустріли крихітною червоною доріжкою
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо нещодавно здійснив візит до Канади. Там його зустріли крихітною червоною доріжкою. У мережі вже почали це обговорювати.
Фото "скромної зустрічі" публікує Reuters.
Зустріч Рубіо у Канаді
Користувачі активно коментують маленький килимок, постелений для американського посадовця прямо в калюжі.
У мережі пишуть:
- занадто багато килима;
- навіть це вже занадто;
- лол, Канада дійсно сказала "знай своє місце" з цим вітальним килимком;
- я позичив їм килимок, який використовую, коли лагоджу щось під машиною;
- занадто великий;
- килимок вбирає в себе калюжу;
- "мікро" Рубіо.
Нагадаємо, у Канаді обрали нового лідера Ліберальної партії Марка Карні. Внаслідок цього є шанс перезавантажити відносини із США.
Також у США повідомили про зміни в імміграційному законодавстві, згідно з якими канадські громадяни повинні реєструватися в органах влади при перебуванні на території Штатів понад 30 днів.
Читайте Новини.LIVE!