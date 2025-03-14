У Канаді зустріли Марка Рубіо крихітною червоною доріжкою — що пишуть у мережі

Візит держсекретаря США Марко Рубіо до Канади. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо нещодавно здійснив візит до Канади. Там його зустріли крихітною червоною доріжкою. У мережі вже почали це обговорювати.

Фото "скромної зустрічі" публікує Reuters.

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Користувачі активно коментують маленький килимок, постелений для американського посадовця прямо в калюжі.

Візит держсекретаря США Марко Рубіо до Канади. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

У мережі пишуть:

занадто багато килима;

навіть це вже занадто;

лол, Канада дійсно сказала "знай своє місце" з цим вітальним килимком;

я позичив їм килимок, який використовую, коли лагоджу щось під машиною;

занадто великий;

килимок вбирає в себе калюжу;

"мікро" Рубіо.

Коментарі під фото. Фото: скриншот

Коментарі під фото. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Канаді обрали нового лідера Ліберальної партії Марка Карні. Внаслідок цього є шанс перезавантажити відносини із США.

Також у США повідомили про зміни в імміграційному законодавстві, згідно з якими канадські громадяни повинні реєструватися в органах влади при перебуванні на території Штатів понад 30 днів.