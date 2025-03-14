В Канаде встретили Марка Рубио крошечной красной дорожкой — что пишут в сети

В Канаде Рубио встретили крошечной красной дорожкой
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио недавно совершил визит в Канаду. Там его встретили крошечной красной дорожкой. В сети уже начали это обсуждать.
Фото "скромной встречи" публикует Reuters.
Встреча Рубио в Канаде
Пользователи активно комментируют маленький коврик, постеленный для американского чиновника прямо в луже.
В сети пишут:
- слишком много ковра;
- даже это уже слишком;
- лол, Канада действительно сказала "знай свое место" с этим приветственным ковриком;
- я одолжил им коврик, который использую, когда чиню что-то под машиной;
- слишком большой;
- коврик впитывает в себя лужу;
- "микро" Рубио.
Напомним, в Канаде избрали нового лидера Либеральной партии Марка Карни. Вследствие этого есть шанс перезагрузить отношения с США.
Также в США сообщили об изменениях в иммиграционном законодательстве, согласно которым канадские граждане должны регистрироваться в органах власти при пребывании на территории Штатов более 30 дней.
Читайте Новини.LIVE!