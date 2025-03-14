В Канаде встретили Марка Рубио крошечной красной дорожкой — что пишут в сети

Визит госсекретаря США Марко Рубио в Канаду. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио недавно совершил визит в Канаду. Там его встретили крошечной красной дорожкой. В сети уже начали это обсуждать.

Фото "скромной встречи" публикует Reuters.

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Пользователи активно комментируют маленький коврик, постеленный для американского чиновника прямо в луже.

Визит госсекретаря США Марко Рубио в Канаду. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

В сети пишут:

слишком много ковра;

даже это уже слишком;

лол, Канада действительно сказала "знай свое место" с этим приветственным ковриком;

я одолжил им коврик, который использую, когда чиню что-то под машиной;

слишком большой;

коврик впитывает в себя лужу;

"микро" Рубио.

Комментарии под фото. Фото: скриншот

Комментарии под фото. Фото: скриншот

Напомним, в Канаде избрали нового лидера Либеральной партии Марка Карни. Вследствие этого есть шанс перезагрузить отношения с США.

Также в США сообщили об изменениях в иммиграционном законодательстве, согласно которым канадские граждане должны регистрироваться в органах власти при пребывании на территории Штатов более 30 дней.