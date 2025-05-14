Прем'єр Карні представив новий уряд Канади — хто туди увійшов

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: REUTERS/Blair Gable

Новопризначений прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив склад свого Кабінету Міністрів та акцентував, що хоче серйозно оновити уряд та впроваджувати реформи в критично важливих сферах. Новий уряд включає 28 міністрів і 10 державних секретарів, причому частина старих урядовців залишилась на своїх посадах, а інші — були замінені або вперше увійшли до уряду.

Про це повідомляє The Globe and Mail.

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Марк Карні заявив, що формування нової урядової команди спрямоване на втілення свіжих ідей, посилення боротьби зі злочинністю, модернізацію економіки та подолання зростання вартості життя. Він наголосив, що очікує від кожного члена кабінету лідерства й конкретних дій.

Серед ключових перестановок — призначення Анити Ананд міністром закордонних справ замість Мелані Жолі, яка перейшла в Міністерство промисловості. Міністром оборони став Девід Макгінті, а колишній міністр юстиції Ґері Анандасангарі тепер очолює Міністерство громадської безпеки.

До складу уряду також увійшов колишній мер Ванкувера Ґреґор Робертсон — новий міністр житлового будівництва. Міністром енергетики та природних ресурсів став новообраний депутат Тім Годжсон, відомий своєю фінансовою кар’єрою та роботою в Банку Канади.

Особливу увагу приділено питанням корінних народів. Менді Гал-Масті, колишня лідерка Великої ради Крі, стала міністром у справах корінних народів, а Ребекка Алті з Північно-Західних територій — міністром у справах королівської влади та корінних народів.

Серед нововведень — дві нові міністерські посади. Жоель Лайтбаунд очолив нове Міністерство урядової трансформації, громадських робіт і державних закупівель. А Еван Соломон, колишній журналіст, став першим міністром штучного інтелекту та цифрових інновацій.

Новим міністром охорони здоров’я стала Маржорі Мішель — це колишня радниця прем’єра, яка змінила Джастіна Трюдо як кандидатку в окрузі Папіно в Монреалі. Стефан Гілбо залишився міністром канадської ідентичності та культури.

Щоб гарантувати регіональне представництво, Карні призначив представницю Едмонтона Елеонор Олшевскі міністром з надзвичайних ситуацій і економічного розвитку прерій. Єдиний ліберал від Саскачевану Баклі Беланже став держсекретарем із розвитку сільських територій.

На східному узбережжі країни Шон Фрейзер повернувся до уряду, очоливши Міністерство юстиції. Джоанн Томпсон залишилася на посаді міністра рибного господарства.

Уряд залишили низка попередніх міністрів, зокрема Рейчел Бендаяан, Даррен Фішер, Коді Блуа, Алі Есассі та інші.

Нагадаємо, 29 квітня на парламентських виборах в Канаді здобула перемогу Ліберальна партія, яку очолює Марк Карні.

Додамо, що кілька днів тому президент США Дональд Трамп вкотре зробив скандальну заяву. Він запропонував Канаді доєднатися до США.