Премьер Карни представил новое правительство Канады — кто туда вошел

Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: REUTERS/Blair Gable

Новоназначенный премьер-министр Канады Марк Карни объявил состав своего Кабинета Министров и акцентировал, что хочет серьезно обновить правительство и внедрять реформы в критически важных сферах. Новое правительство включает 28 министров и 10 государственных секретарей, причем часть старых чиновников осталась на своих должностях, а другие - были заменены или впервые вошли в правительство.

Об этом сообщает The Globe and Mail.

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Что известно о новом правительстве Канады

Марк Карни заявил, что формирование новой правительственной команды направлено на воплощение свежих идей, усиление борьбы с преступностью, модернизацию экономики и преодоление роста стоимости жизни. Он подчеркнул, что ожидает от каждого члена кабинета лидерства и конкретных действий.

Среди ключевых перестановок - назначение Аниты Ананд министром иностранных дел вместо Мелани Жоли, которая перешла в Министерство промышленности. Министром обороны стал Дэвид Макгинти, а бывший министр юстиции Гэри Анандасангари теперь возглавляет Министерство общественной безопасности.

В состав правительства также вошел бывший мэр Ванкувера Грегор Робертсон — новый министр жилищного строительства. Министром энергетики и природных ресурсов стал новоизбранный депутат Тим Ходжсон, известный своей финансовой карьерой и работой в Банке Канады.

Особое внимание уделено вопросам коренных народов. Мэнди Гал-Масти, бывшая лидер Большого совета Кри, стала министром по делам коренных народов, а Ребекка Алти с Северо-Западных территорий - министром по делам королевской власти и коренных народов.

Среди нововведений - две новые министерские должности. Жоэль Лайтбаунд возглавил новое Министерство правительственной трансформации, общественных работ и государственных закупок. А Эван Соломон, бывший журналист, стал первым министром искусственного интеллекта и цифровых инноваций.

Новым министром здравоохранения стала Маржори Мишель — это бывшая советница премьера, которая сменила Джастина Трюдо как кандидата в округе Папино в Монреале. Стефан Гилбо остался министром канадской идентичности и культуры.

Чтобы гарантировать региональное представительство, Карни назначил представительницу Эдмонтона Элеонор Олшевски министром по чрезвычайным ситуациям и экономическому развитию прерий. Единственный либерал от Саскачевана Бакли Беланже стал госсекретарем по развитию сельских территорий.

На восточном побережье страны Шон Фрейзер вернулся в правительство, возглавив Министерство юстиции. Джоанн Томпсон осталась на посту министра рыбного хозяйства.

Правительство покинули ряд предыдущих министров, в частности Рэйчел Бендаяан, Даррен Фишер, Коди Блуа, Али Эсасси и другие.

Напомним, 29 апреля на парламентских выборах в Канаде одержала победу Либеральная партия, которую возглавляет Марк Карни.

Добавим, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал скандальное заявление. Он предложил Канаде присоединиться к США.