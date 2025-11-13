Відео
У Кабміні закликали інвесторів не боятися корупційних скандалів

У Кабміні закликали інвесторів не боятися корупційних скандалів

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 13:58
Оновлено: 13:58
Шкрум зробила заяву про корупційний скандал в енергетиці
Альона Шкрум. Фото: facebook.com/alyxrum

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум зробила заяву про корупцію в енергетиці. За її словами, інвестори та бізнес не повинні боятися війни та корупційних скандалів.

Про це Альона Шкрум сказала у коментарі журналістам у четвер, 13 листопада.

Читайте також:

Корупційні скандали

"Навіть під час воєнного стану, навіть під час війни, ми змогли показати, що ми демократична країна, попри ні на що.. Для європейського шляху, на мою думку, важлива не відсутність скандалів, а реакція на них", — каже Шкрум.

Вона вважає, що реакція була швидкою та ефективною з боку президента та уряду. 

За словами Шкрум, українці вже не бояться складних часів, ні політичних викликів, ні обстрілів, ні блекаутів.

"Ми багато пережили, тому закликаємо бізнес та інвесторів також нічого не боятися. Вважаю, ми показали себе як демократична країна і відреагували як демократична країна", — додала вона.

Нагадаємо, глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відреагувала на корупцію в сфері енергетики України.

Крім того, на скандал вже відреагували в уряді Німеччини. Там наголосили, що довіряють Україні.

Аркадій Пастула
Автор:
Аркадій Пастула
