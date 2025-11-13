Шкрум сделала заявление о коррупционном скандале в энергетике

Алена Шкрум. Фото: facebook.com/alyxrum

Первый заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум сделала заявление о коррупции в энергетике. По ее словам, инвесторы и бизнес не должны бояться войны и коррупционных скандалов.

Об этом Алена Шкрум сказала в комментарии журналистам в четверг, 13 ноября.

Коррупционные скандалы

"Даже во время военного положения, даже во время войны, мы смогли показать, что мы демократическая страна, несмотря ни на что. Для европейского пути, по моему мнению, важно не отсутствие скандалов, а реакция на них", — говорит Шкрум.

Она считает, что реакция была быстрой и эффективной со стороны президента и правительства.

По словам Шкрум, украинцы уже не боятся сложных времен, ни политических вызовов, ни обстрелов, ни блэкаутов.

"Мы много пережили, поэтому призываем бизнес и инвесторов также ничего не бояться. Считаю, мы показали себя как демократическая страна и отреагировали как демократическая страна", — добавила она.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отреагировала на коррупцию в сфере энергетики Украины.

Кроме того, на скандал уже отреагировали в правительстве Германии. Там отметили, что доверяют Украине.