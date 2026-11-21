Співробітники надають допомогу дитині в Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні, де лікуються діти, які отримали важкі поранення під час обстрілу РФ. Фото: Reuters

За січень–жовтень 2026 року в Україні загинули щонайменше 114 дітей, ще 1030 були поранені. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, загалом це 1144 постраждалі дитини. Такий показник уже перевищив дані за кожен із трьох попередніх повних років.

Про це йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ, передає Новини.LIVE.

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Скільки дітей загинули та постраждали в Україні

Лише за жовтень в Україні загинули або отримали поранення щонайменше 146 дітей. Це на 150% більше, ніж за той самий місяць 2025 року.

Кількість загиблих дітей за десять місяців цього року вже більш ніж на 20% перевищила показник за весь 2025 рік. Водночас кількість поранених зросла майже на 60%.

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Російські ракети та безпілотники загрожують дітям удома, у школах та інших місцях, де вони мають почуватися в безпеці.

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"Кожна загибла дитина — це втрачене життя й майбутнє, а кожна поранена дитина може все подальше життя страждати від фізичних і психологічних наслідків травми", — наголосила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей.

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Як атаки на енергетику впливають на дітей

У ЮНІСЕФ також звернули увагу на збільшення кількості російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За даними організації, у 2026 році кількість підтверджених атак на енергетику стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Вона на 78% перевищила показник за весь 2025 рік.

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Через пошкодження електростанцій у більшості регіонів діють графіки відключень світла тривалістю від 4 до 18 годин.

Відсутність електроенергії також спричиняє перебої з водопостачанням у будинках, школах і лікарнях. Через це діти можуть залишатися без питної води та належних умов для гігієни.

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Минулої зими майже два мільйони українських дітей залишалися без опалення, електроенергії та води під час сильних морозів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що після російського удару по Павлограду 31 жовтня помер 11-річний хлопчик. Він зазнав важких поранень і майже три тижні перебував під наглядом лікарів. Однак врятувати дитину не вдалося.

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Також Новини.LIVE писали про те, що у прифронтових районах України залишаються понад 54 тисячі дітей. Для їхньої безпеки необхідно організувати перевезення до підземних шкіл і встановити понад 800 мобільних укриттів. На це потрібно орієнтовно 1,4 млрд гривень.