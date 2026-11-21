Сотрудники оказывают помощь ребенку в Запорожской областной детской клинической больнице, где проходят лечение дети, получившие тяжелые ранения во время обстрелов со стороны РФ. Фото: Reuters

За январь–октябрь 2026 года в Украине погибли не менее 114 детей, ещё 1030 получили ранения. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в общей сложности это 1144 пострадавших ребенка. Этот показатель уже превысил данные за каждый из трех предыдущих полных лет.

Об этом говорится в сообщении ЮНИСЕФ, передает Новини.LIVE.

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Сколько детей погибли и пострадали в Украине

Только за октябрь в Украине погибли или получили ранения не менее 146 детей. Это на 150% больше, чем за тот же месяц 2025 года.

Число погибших детей за десять месяцев этого года уже более чем на 20% превысило показатель за весь 2025 год. В то же время число раненых выросло почти на 60%.

Российские ракеты и беспилотники угрожают детям дома, в школах и других местах, где они должны чувствовать себя в безопасности.

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"Каждый погибший ребенок — это утраченная жизнь и будущее, а каждый раненый ребенок может всю оставшуюся жизнь страдать от физических и психологических последствий травмы", — подчеркнула глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей.

Как атаки на энергетику влияют на детей

В ЮНИСЕФ также обратили внимание на увеличение количества российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

По данным организации, в 2026 году количество подтвержденных атак на энергетику стало самым большим с начала полномасштабного вторжения. Оно на 78% превысило показатель за весь 2025 год.

Из-за повреждений электростанций в большинстве регионов действуют графики отключений света продолжительностью от 4 до 18 часов.

Отсутствие электроэнергии также вызывает перебои с водоснабжением в домах, школах и больницах. Из-за этого дети могут оставаться без питьевой воды и надлежащих условий для гигиены.

Прошлой зимой почти два миллиона украинских детей оставались без отопления, электроэнергии и воды во время сильных морозов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после российского удара по Павлограду 31 октября скончался 11-летний мальчик. Он получил тяжелые ранения и почти три недели находился под наблюдением врачей. Однако спасти ребенка не удалось.

Также Новини.LIVE писали о том, что в прифронтовых районах Украины остаются более 54 тысяч детей. Для их безопасности необходимо организовать перевозку в подземные школы и установить более 800 мобильных укрытий. На это потребуется ориентировочно 1,4 млрд гривен.