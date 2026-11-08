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Главная Новости дня Минразвития: более 54 тысяч детей в Украине до сих пор живут на линии фронта

Минразвития: более 54 тысяч детей в Украине до сих пор живут на линии фронта

Ua ru
8 ноября 2026 18:49
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На прифронтовых территориях Украины требуется более 800 мобильных укрытий Новини.LIVE
Дети из прифронтовых территорий в транзитном центре в Павлограде. Фото: Новини.LIVE

На прифронтовых территориях Украины до сих пор проживает более 54 тысяч детей. Для их защиты необходимо организовать безопасную доставку в подземные школы и установить более 800 мобильных укрытий в громадах. Ориентировочная стоимость последних составляет 1,4 млрд гривен.

Об этом заявил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Виталий Белобров, сообщает Новини.LIVE.

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Какие потребности есть у прифронтовых громад

По его словам, одна из самых насущных потребностей — обеспечить безопасную доставку детей в подземные школы и обратно.

Чиновник пояснил, что на прифронтовых территориях у людей гораздо меньше времени, чтобы укрыться во время атаки, чем в городах, удаленных от линии фронта.

"Когда живешь на линии фронта, у тебя есть всего три секунды. У тебя нет времени, чтобы укрыться. Как в Киеве, например", — подчеркнул Белобров.

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Еще одна важная потребность прифронтовых громад — это мобильные укрытия. По оценке заместителя министра, необходимо установить более 800 таких объектов.

Ориентировочная стоимость их обустройства составляет около 1,4 млрд гривен. Это должно помочь усилить защиту жителей громад, находящихся вблизи линии фронта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Европейский суд по правам человека рассмотрел дело десяти украинских детей, которые после оккупации Крыма оказались под контролем России. Им навязали российское гражданство и передали на усыновление, а российские власти скрывают информацию об их местонахождении. Суд обратился к правительству РФ с требованием предоставить объяснения относительно судьбы детей.

Также Новини.LIVE писали, что Украине удалось вернуть 2 790 детей из более чем 20 тысяч, похищенных Россией. Президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой заявил, что стороны обсудили, как Андорра может присоединиться к международным усилиям по возвращению украинских детей.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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