Діти з прифронтових територій у транзитному центрі у Павлограді. Фото: Новини.LIVE

На прифронтових територіях України досі проживають понад 54 тисячі дітей. Для їхнього захисту необхідно організувати безпечне перевезення до підземних шкіл і встановити понад 800 мобільних укриттів у громадах. Орієнтовна вартість останніх становить 1,4 млрд гривень.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Віталій Бєлобров, інформує Новини.LIVE.

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Які потреби мають прифронтові громади

За його словами, одна з найнагальніших потреб — забезпечити безпечне перевезення дітей до підземних шкіл і назад.

Посадовець пояснив, що на прифронтових територіях люди мають значно менше часу, щоб сховатися під час атаки, ніж у містах, віддалених від лінії фронту.

"Коли живеш на лінії фронту, ти маєш лише три секунди. Ти не маєш часу, щоб сховатися. Як у Києві, наприклад", — наголосив Бєлобров.

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Скільки коштуватимуть мобільні укриття

Ще одна важлива потреба прифронтових громад — це мобільні укриття. За оцінкою заступника міністра, необхідно встановити понад 800 таких об'єктів.

Орієнтовна вартість їх облаштування становить близько 1,4 млрд гривень. Це має допомогти посилити захист жителів громад, які перебувають поблизу лінії фронту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Європейський суд з прав людини розглянув справу десяти українських дітей, які після окупації Криму опинилися під контролем Росії. Їм нав'язали російське громадянство та передали на усиновлення, а російська влада приховує інформацію про їхнє місцеперебування. Суд звернувся до уряду РФ із вимогою надати пояснення щодо долі дітей.

Також Новини.LIVE писали, що Україні вдалося повернути 2 790 дітей із понад 20 тисяч, яких викрала Росія. Президент Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Андорри Шав'єром Еспотом Саморою заявив, що сторони обговорили, як Андорра може долучитися до міжнародних зусиль із повернення українських дітей.