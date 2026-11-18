Медики в лікарні. Фото: Reuters

У лікарнях Європи поширюється бактерія Klebsiella pneumoniae, яка викликає інфекції, що стають деталі стійкішими до антибіотиків. У 2029—2025 роках кількість випадків зараження крові цією бактерією зросла на 72%. Європейський центр профілактики та контролю захворювань попереджає про серйозну загрозу для здоров'я пацієнтів і закликає посилити заходи інфекційного контролю.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на POLITICO.

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Чим небезпечна Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae — це бактерія, що часто мешкає в кишківнику, на слизових оболонках. За межами звичайного середовища викликає тяжкі інфекції.

Звіт ECDC повідомив, що стійкість бактерії Klebsiella pneumoniae до ліків стає серйозною проблемою, адже деякі штампи можуть протистояти антибіотикам. Інфекції, спричинені збудником Klebsiella pneumoniae, становлять особливу небезпеку, тому що рівень смертності серед пацієнтів із такими інфекціями може сягати 40–70%.

Керівник відповідного напряму досліджень ECDC Крістіан Гіске повідомив, що результати дослідження повідомили, що Klebsiella pneumoniae викликає "найбільше занепокоєння" серед усіх зібраних за останній рік даних про стійкі до ліків бактерії в Європі.

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"Це один із прикладів небезпеки, яку створює стійкість до антимікробних препаратів — здатність бактерій та грибків еволюціонувати, щоб стати стійкими до препаратів, призначених для їх знищення, — яка, за оцінками, щороку вбиває 35 000 людей у ​​ЄС, Ісландії та Норвегії. Для Європи це "серйозна загроза громадському здоров’ю"", — сказав він.

Чому бактерію Klebsiella pneumoniae складно зупинити

У ECDC закликають лікарні посилити заходи інфекційного контролю: дотримуватися гігієни рук, правильно використовувати засоби захисту та регулярно дезінфікувати приміщення.

"Клебсієла — це кишкова бактерія, і вона може мати потужніші резервуари в організмі", — сказав Крістіан Гіске.

Водночас у 2025 році кількість інфекцій кровотоку, спричинених MRSA, скоротилася на 19% порівняно з 2019 роком. Натомість зараження стійкою до лікування кишковою паличкою (E. coli) за цей період зросли на 16,4%.

Європа не досягає цілей боротьби з інфекціями

У Європі намагаються скоротити надмірне використання антибіотиків, адже це сприяє розвитку стійкості бактерій. Однак у 2019–2025 роках їхнє споживання зменшилося лише на 5%.

"Ми все ще відстаємо від виконання кількох цілей ЄС на 2030 рік щодо боротьби зі стійкістю до антимікробних препаратів", — заявила директорка ECDC Памела Ренді-Вагнер.

Серед перспективних рішень вона назвала геномний нагляд, який допомагає швидше відстежувати поширення бактерій і реагувати на спалахи інфекцій. Крім того, ЄС планує стимулювати розробку нових антибіотиків.

"Це, своєю чергою, означає, що ми можемо діяти швидше, щоб зупинити передачу, ефективніше керувати рішеннями щодо лікування та визначати, де найбільш терміново потрібні нові антибіотики", — додала вона.

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