Медики в больнице. Фото: Reuters

В больницах Европы распространяется бактерия Klebsiella pneumoniae, вызывающая инфекции, которые становятся всё более устойчивыми к антибиотикам. В 2025–2029 годах количество случаев заражения крови этой бактерией выросло на 72%. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупреждает о серьезной угрозе для здоровья пациентов и призывает усилить меры инфекционного контроля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на POLITICO.

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Чем опасна Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae — это бактерия, которая часто обитает в кишечнике и на слизистых оболочках. Вне своей обычной среды обитания она вызывает тяжелые инфекции.

В отчете ECDC сообщается, что устойчивость бактерии Klebsiella pneumoniae к лекарствам становится серьезной проблемой, ведь некоторые штаммы могут противостоять антибиотикам. Инфекции, вызванные возбудителем Klebsiella pneumoniae, представляют особую опасность, поскольку уровень смертности среди пациентов с такими инфекциями может достигать 40–70%.

Руководитель соответствующего направления исследований ECDC Кристиан Гиске сообщил, что, согласно результатам исследования, Klebsiella pneumoniae вызывает "наибольшую обеспокоенность" среди всех данных о лекарственно-устойчивых бактериях в Европе, собранных за последний год.

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"Это один из примеров опасности, которую представляет устойчивость к антимикробным препаратам — способность бактерий и грибков эволюционировать, чтобы стать устойчивыми к препаратам, предназначенным для их уничтожения, — которая, по оценкам, ежегодно уносит жизни 35 000 человек в ЕС, Исландии и Норвегии. Для Европы это "серьёзная угроза общественному здоровью"", — сказал он.

Почему бактерию Klebsiella pneumoniae сложно остановить

В ECDC призывают больницы усилить меры инфекционного контроля: соблюдать гигиену рук, правильно использовать средства защиты и регулярно дезинфицировать помещения.

"Клебсиелла — это кишечная бактерия, и у неё могут быть более мощные резервуары в организме", — сказал Кристиан Гиске.

В то же время в 2025 году количество инфекций кровотока, вызванных MRSA, сократилось на 19% по сравнению с 2019 годом. Зато число случаев заражения устойчивой к лечению кишечной палочкой (E. coli) за этот период выросло на 16,4%.

Европа не достигает целей по борьбе с инфекциями

В Европе пытаются сократить чрезмерное использование антибиотиков, ведь это способствует развитию устойчивости бактерий. Однако в 2019–2025 годах их потребление сократилось лишь на 5%.

"Мы по-прежнему отстаем от выполнения ряда целей ЕС на 2030 год по борьбе с устойчивостью к антимикробным препаратам", — заявила директор ECDC Памела Рэнди-Вагнер.

Среди перспективных решений она назвала геномный мониторинг, который помогает быстрее отслеживать распространение бактерий и реагировать на вспышки инфекций. Кроме того, ЕС планирует стимулировать разработку новых антибиотиков.

"Это, в свою очередь, означает, что мы можем действовать быстрее, чтобы остановить передачу инфекции, эффективнее принимать решения о лечении и определять, где наиболее срочно нужны новые антибиотики", — добавила она.

Мы писали, что ВОЗ предупредила о том, что в Канаде обнаружили новый штамм коронавируса PJ.2.1. Специалисты выяснили, что новый вариант болезни может глубже проникать в организм человека.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что на территории Украины возобновят практику аэромедицинской эвакуации с помощью представителей ГСЧС. Правительство уже утвердило механизм организации перевозок больных, в частности для лечения за пределами страны.