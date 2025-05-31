У Європі вважають, що Китай та Росія є найбільшим викликом для світу

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

У Європі лідери вважають загрози з боку Китаю та Росії "найбільшим викликом" сьогодення. Відтак, цього тижня європейські лідери вирушили до Азії з ключовим посланням — "нам потрібно тісніше співпрацювати, щоб захистити світовий порядок, заснований на правилах, від загроз з боку Китаю та Росії".

Про це інформує Bloomberg.

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Провідна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, виступаючи в суботу в Сінгапурі, акцентувала на зв'язку між війною РФ проти України й поглибленням відносин Росії з Китаєм.

"Це найбільший виклик нашого часу. Коли Китай і Росія говорять про спільне проведення змін, яких не бачили сто років, і про перегляд глобального порядку безпеки, ми всі повинні бути вкрай стурбовані", — сказала Каллас.

Крім того, дипломатка звинуватила Китай в тому, що він сприяє російській військовій машині. Вона зазначила, що 80% товарів подвійного призначення, які використовуються для війни проти України, походять з другої за величиною економіки світу.

Також Каллас нагадала, що міністр оборони США Піт Гегсет попереджав про загрозу Китаю для решти Азії, і сказала, що Росія також має бути предметом найбільшого занепокоєння.

Як зазначає Bloomberg, західні посадовці звинувачують Китай у постачанні Росії критично важливих технологій, в тому числі безпілотників. Водночас вони зауважують, що обидві країни беруть участь у кібератаках, актах саботажу і небезпечній діяльності, пов'язаній з інфраструктурою, наприклад, глибоководними кабелями.

Своєю чергою, Каллас закликала європейських та азійських партнерів працювати разом над боротьбою з таємними тіньовими флотами танкерів і переглянути закони про морську безпеку.

Натомість президент Франції Емманюель Макрон попередив Китай про потенційне посилення присутності НАТО в Азії, якщо він не вживе додаткових заходів, щоб зупинити участь Північної Кореї у повномасштабній війні Росії проти України.

Нагадаємо, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте звинуватив Китай, Північну Корею та Іран у допомозі Росії у війни проти України.

Крім того, в українській розвідці підтвердили постачання з Китаю до військових заводів Росії.