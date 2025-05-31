В Европе считают, что Китай и Россия являются самым большим вызовом для мира

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

В Европе лидеры считают угрозы со стороны Китая и России "самым большим вызовом" сегодняшнего дня. Следовательно, на этой неделе европейские лидеры отправились в Азию с ключевым посланием — "нам нужно теснее сотрудничать, чтобы защитить мировой порядок, основанный на правилах, от угроз со стороны Китая и России".

Об этом информирует Bloomberg.

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Ведущий дипломат Европейского Союза Кая Каллас, выступая в субботу в Сингапуре, акцентировала на связи между войной РФ против Украины и углублением отношений России с Китаем.

"Это самый большой вызов нашего времени. Когда Китай и Россия говорят о совместном проведении изменений, которых не видели сто лет, и о пересмотре глобального порядка безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены", — сказала Каллас.

Кроме того, дипломат обвинила Китай в том, что он способствует российской военной машине. Она отметила, что 80% товаров двойного назначения, которые используются для войны против Украины, происходят из второй по величине экономики мира.

Также Каллас напомнила, что министр обороны США Пит Гегсет предупреждал об угрозе Китая для остальной Азии, и сказала, что Россия также должна быть предметом наибольшего беспокойства.

Как отмечает Bloomberg, западные чиновники обвиняют Китай в поставках России критически важных технологий, в том числе беспилотников. В то же время они отмечают, что обе страны участвуют в кибератаках, актах саботажа и опасной деятельности, связанной с инфраструктурой, например, глубоководными кабелями.

В свою очередь, Каллас призвала европейских и азиатских партнеров работать вместе над борьбой с тайными теневыми флотами танкеров и пересмотреть законы о морской безопасности.

Зато президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил Китай о потенциальном усилении присутствия НАТО в Азии, если он не примет дополнительные меры, чтобы остановить участие Северной Кореи в полномасштабной войне России против Украины.

Напомним, что недавно генсек НАТО Марк Рютте обвинил Китай, Северную Корею и Иран в помощи России в войне против Украины.

Кроме того, в украинской разведке подтвердили поставки из Китая на военные заводы России.