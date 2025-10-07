Відео
Україна
У Європі слабшає підтримка збільшення витрат на оборону

У Європі слабшає підтримка збільшення витрат на оборону

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 15:57
У Європі слабшає підтримка ідеї підвищення оборонних витрат
Військовослужбовці Збройних сил Данії. Ілюстративне фото: Reuters

У Європі дедалі менше людей підтримують збільшення витрат на оборону. Цей спад відбувається на тлі посилення провокацій з боку Росії.

Про це пише Euractiv, посилаючись на результати соціологічного опитування Polling Europe.

Європейці дедалі менше підтримують збільшення витрат на оборону

Згідно з результатами опитування, підтримка збільшення витрат на національну оборону знижується.

З огляду на російську агресію, яка триває, та зобов'язання більшості держав-членів ЄС збільшити свої оборонні витрати відповідно до нової цільового показника НАТО щодо оборонних витрат у 5%, переозброєння Європи стало одним з пріоритетів порядку денного для більшості європейських країн.

Зазначається, що з понад більш ніж 5400 опитаних респондентів дві третини (67%) заявили, що підтримують збільшення інвестицій в оборону. Однак це на 7% менше порівняно з 74%, які висловилися за це у квітні 2024 року.

На перший погляд, дані показують розкол між північчю та півднем: 59% респондентів у Південній Європі, порівняно з 76% у Центральній та Східній Європі та 73% у Північній Європі, підтримують збільшення оборонних бюджетів.

Однак окремі країни можуть мати надмірний вплив на загальну картину. Італія мала значно менше респондентів (48%), які підтримують збільшення витрат на оборону, порівняно з Іспанією (68%).

З огляду на спільний кордон з Росією, не дивно, що в Польщі 86% респондентів рішуче підтримують збільшення витрат.

Зазначимо, що опитування було проведено 17-19 вересня, майже через тиждень після того, як 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі.

Загалом, 52% європейців сумніваються, що континент готовий у військовому плані до тривалого військового конфлікту з третьою країною. 26% відповіли, що Європа "трохи готова", тоді як така ж кількість переконана, що Європа "зовсім не готова".

Дев'ять відсотків не змогли відповісти на це запитання, тоді як 10% були оптимістично налаштовані щодо рівня готовності. Тим часом 29% вважали Європу "частково" готовою до такого конфлікту.

Загалом, Північна (43%) та Центральна Європа (46%) налаштовані більш оптимістично, ніж Південна (35%). Іспанія знову ж таки є винятком серед своїх сусідів, де більше респондентів (47%) вважають Європу готовою, ніж ні (42%).

Нещодавно стало відомо, що ЄС має намір створити багаторівневу систему оборони на східному кордоні.

Також ми інформували, що НАТО вже переймає досвід України щодо того, як ефективно протидіяти російським безпілотникам.

Європа армія оборонна сфера гроші війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
