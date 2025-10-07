У Європі слабшає підтримка ідеї підвищення оборонних витрат

Військовослужбовці Збройних сил Данії. Ілюстративне фото: Reuters

У Європі дедалі менше людей підтримують збільшення витрат на оборону. Цей спад відбувається на тлі посилення провокацій з боку Росії.

Про це пише Euractiv, посилаючись на результати соціологічного опитування Polling Europe.

Згідно з результатами опитування, підтримка збільшення витрат на національну оборону знижується.

З огляду на російську агресію, яка триває, та зобов'язання більшості держав-членів ЄС збільшити свої оборонні витрати відповідно до нової цільового показника НАТО щодо оборонних витрат у 5%, переозброєння Європи стало одним з пріоритетів порядку денного для більшості європейських країн.

Зазначається, що з понад більш ніж 5400 опитаних респондентів дві третини (67%) заявили, що підтримують збільшення інвестицій в оборону. Однак це на 7% менше порівняно з 74%, які висловилися за це у квітні 2024 року.

На перший погляд, дані показують розкол між північчю та півднем: 59% респондентів у Південній Європі, порівняно з 76% у Центральній та Східній Європі та 73% у Північній Європі, підтримують збільшення оборонних бюджетів.

Однак окремі країни можуть мати надмірний вплив на загальну картину. Італія мала значно менше респондентів (48%), які підтримують збільшення витрат на оборону, порівняно з Іспанією (68%).

З огляду на спільний кордон з Росією, не дивно, що в Польщі 86% респондентів рішуче підтримують збільшення витрат.

Зазначимо, що опитування було проведено 17-19 вересня, майже через тиждень після того, як 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі.

Загалом, 52% європейців сумніваються, що континент готовий у військовому плані до тривалого військового конфлікту з третьою країною. 26% відповіли, що Європа "трохи готова", тоді як така ж кількість переконана, що Європа "зовсім не готова".

Дев'ять відсотків не змогли відповісти на це запитання, тоді як 10% були оптимістично налаштовані щодо рівня готовності. Тим часом 29% вважали Європу "частково" готовою до такого конфлікту.

Загалом, Північна (43%) та Центральна Європа (46%) налаштовані більш оптимістично, ніж Південна (35%). Іспанія знову ж таки є винятком серед своїх сусідів, де більше респондентів (47%) вважають Європу готовою, ніж ні (42%).

