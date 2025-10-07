В Европе ослабевает поддержка идеи повышения оборонных расходов

Военнослужащие Вооруженных сил Дании. Иллюстративное фото: Reuters

В Европе все меньше людей поддерживают увеличение расходов на оборону. Этот спад происходит на фоне усиления провокаций со стороны России.

Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на результаты социологического опроса Polling Europe.

Согласно результатам опроса, поддержка увеличения расходов на национальную оборону снижается.

Учитывая продолжающуюся российскую агрессию и обязательства большинства государств-членов ЕС увеличить свои оборонные расходы в соответствии с новым целевым показателем НАТО по оборонным расходам в 5%, перевооружение Европы стало одним из приоритетов повестки дня для большинства европейских стран.

Отмечается, что из более чем 5400 опрошенных респондентов две трети (67%) заявили, что поддерживают увеличение инвестиций в оборону. Однако это на 7% меньше по сравнению с 74%, которые высказались за это в апреле 2024 года.

На первый взгляд, данные показывают раскол между севером и югом: 59% респондентов в Южной Европе, по сравнению с 76% в Центральной и Восточной Европе и 73% в Северной Европе, поддерживают увеличение оборонных бюджетов.

Однако отдельные страны могут иметь чрезмерное влияние на общую картину. Италия имела значительно меньше респондентов (48%), которые поддерживают увеличение расходов на оборону, по сравнению с Испанией (68%).

Учитывая общую границу с Россией, неудивительно, что в Польше 86% респондентов решительно поддерживают увеличение расходов.

Отметим, что опрос был проведен 17-19 сентября, почти через неделю после того, как 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.

В общем, 52% европейцев сомневаются, что континент готов в военном плане к длительному военному конфликту с третьей страной. 26% ответили, что Европа "немного готова", тогда как такое же количество убеждено, что Европа "совсем не готова".

Девять процентов затруднились ответить на этот вопрос, тогда как 10% были оптимистично настроены относительно уровня готовности. Между тем 29% считали Европу "частично" готовой к такому конфликту.

В общем, Северная (43%) и Центральная Европа (46%) настроены более оптимистично, чем Южная (35%). Испания опять же является исключением среди своих соседей, где больше респондентов (47%) считают Европу готовой, чем нет (42%).

Недавно стало известно, что ЕС намерен создать многоуровневую систему обороны на восточной границе.

Также мы информировали, что НАТО уже перенимает опыт Украины относительно того, как эффективно противодействовать российским беспилотникам.