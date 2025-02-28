Мирні переговори щодо закінчення війни в Україні — Каллас зробила попередження Трампу

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. Фото: European Parliament, Wikimedia

ЄС застеріг президента США Дональда Трампа щодо України, наголосивши, що Європа має бути залучена до будь-яких переговорів про припинення вогню в Україні. Без участі європейських країн у мирних ініціативах забезпечити виконання потенційної угоди буде неможливо.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю AFP.

Читайте також:

Ризики недотримання мирної угоди

Каллас підкреслила, що без участі європейських країн у мирних ініціативах забезпечити виконання потенційної угоди буде неможливо.

"Ми повинні бути частиною цих дискусій. Без цього ми не зможемо нічого забезпечити", — сказала вона.

Висока представниця ЄС також прокоментувала заяву Трампа про те, що Європейський Союз нібито був створений для того, щоб "надурити Сполучені Штати". Каллас назвала такі сисловлювання "дивовижними" та наголосила, що США та Європа мають спільні цінності, які слід зміцнювати.

Політик додала, що Європа не зможе повністю компенсувати роль Америки у питаннях безпеки, але має намір розширювати власний вплив на міжнародній арені.

"Якщо Америка зосереджується на своїх внутрішніх проблемах, то Європа має діяти активніше у зовнішній політиці", — підсумувала Каллас.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не нападе знову, якщо Україна та РФ укладуть мирну угоду. Також американський лідер дав свою оцінку термінам закінчення війни в Україні.