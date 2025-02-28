Мирные переговоры по окончанию войны в Украине — Каллас сделала предупреждение Трампу

ЕС предостерег Трампа касательно Украины
ЕС предостерег президента США Дональда Трампа в отношении Украины, подчеркнув, что Европа должна быть привлечена к любым переговорам о прекращении огня в Украине. Без участия европейских стран в мирных инициативах обеспечить выполнение потенциального соглашения будет невозможно.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас в интервью AFP.
Риски несоблюдения мирного соглашения
Каллас подчеркнула, что без участия европейских стран в мирных инициативах обеспечить выполнение потенциального соглашения будет невозможно.
"Мы должны быть частью этих дискуссий. Без этого мы не сможем ничего обеспечить", — сказала она.
Высокая представительница ЕС также прокомментировала заявление Трампа о том, что Европейский Союз якобы был создан для того, чтобы "обмануть Соединенные Штаты". Каллас назвала такие высказывания "удивительными" и подчеркнула, что США и Европа имеют общие ценности, которые следует укреплять.
Политик добавила, что Европа не сможет полностью компенсировать роль Америки в вопросах безопасности, но намерена расширять собственное влияние на международной арене.
"Если Америка сосредотачивается на своих внутренних проблемах, то Европа должна действовать активнее во внешней политике", — подытожила Каллас.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не нападет снова, если Украина и РФ заключат мирное соглашение. Также американский лидер дал свою оценку срокам окончания войны в Украине.
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