Україна
У ЄС відклали рішення щодо активів РФ для України, — Bloomberg

У ЄС відклали рішення щодо активів РФ для України, — Bloomberg

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 23:29
Оновлено: 23:39
Передача заморожених активів Росії Україні - лідери ЄС відклали рішення до грудня
Купюри євро. Фото: Unsplash

Лідери Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні. Процес затягується через якесь прохання Бельгії.

Про це повідомляє Bloomberg. 

Читайте також:

Чому рішення щодо активів РФ затягнеться до кінця 2025 року

Як пише агентство, рішення відклали через те, що Бельгія зажадала більш серйозних гарантій, що вона не нестиме відповідальності за ризики, пов'язані з кредитами на 140 млрд євро (163 млрд доларів).

За словами джерел, лідери ЄС звернулися до Єврокомісії з проханням підготувати варіанти для розгляду на наступному саміті. Вони додали, що мета — досягти остаточної угоди до кінця року.

Нагадаємо, днями голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що ЄС продовжить фінансувати Україну протягом наступних двох років. Reuters зазначає, що Брюссель хоче залучати доходи від заморожених активів РФ.

Також днями стало відомо, що США відмовилися підтримати план G7 щодо передачі Україні 140 млрд заморожених активів Росії.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
