Главная Новости дня В ЕС отложили решение по активам РФ для Украины, — Bloomberg

В ЕС отложили решение по активам РФ для Украины, — Bloomberg

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 23:29
обновлено: 23:39
Передача замороженных активов России Украине - лидеры ЕС отложили решение до декабря
Купюры евро. Фото: Unsplash

Лидеры Евросоюза отложили решение по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине. Процесс затягивается из-за некой просьбы Бельгии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Почему решение по активам РФ затянется до конца 2025 года

Как пишет агентство, решение отложили из-за того, что Бельгия потребовала более серьезных гарантий, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на 140 млрд евро (163 млрд долларов).

По словам источников, лидеры ЕС обратились к Еврокомиссии, с просьбой подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите. Они добавили, что цель — достичь окончательного соглашения к концу года.

Напомним, на днях глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС продолжит финансировать Украину в течение следующих двух лет. Reuters отмечает, что Брюссель хочет привлекать доходы от замороженных активов РФ.

Также на днях стало известно, что США отказались поддержать план G7 по передаче Украине 140 млрд замороженных активов России.

санкции против России Европейский союз деньги Украина война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
