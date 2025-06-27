Вступ України до ЄС — Урсула фон дер Ляєн підтримала початок переговорів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: кадр з відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що виступає за відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Київ виконав свої зобов’язання.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на саміті ЄС у Брюсселі.

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Фон дер Ляєн у своїй заяві високо оцінила зусилля України на шляху до членства в ЄС і закликала до рішучих дій з боку європейських інституцій.

"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов’язання — тепер маємо виконати і ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", — наголосила голова Єврокомісії.

Тобто, Єврокомісія оцінює прогрес України у виконанні реформ як достатній для початку переговорного процесу. Проте рішення про фактичне відкриття переговорів мають ухвалити країни-члени ЄС.

Зазначимо, що вже наступного тижня ЄС розпочне перемовини про вступ Молдови до Європейського Союзу.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову відкинув ідею членства України в ЄС. За його словами, це буде "інтеграцією війни".