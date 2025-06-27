Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У ЄС підтримали початок переговорів про вступ України до ЄС

У ЄС підтримали початок переговорів про вступ України до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 07:52
Вступ України до ЄС — Урсула фон дер Ляєн підтримала початок переговорів
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Переговори про вступ України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що виступає за відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Київ виконав свої зобов’язання.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на саміті ЄС у Брюсселі.

Реклама
Читайте також:

Переговори про вступ України

Фон дер Ляєн у своїй заяві високо оцінила зусилля України на шляху до членства в ЄС і закликала до рішучих дій з боку європейських інституцій.

"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов’язання — тепер маємо виконати і ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", — наголосила голова Єврокомісії.

Тобто, Єврокомісія оцінює прогрес України у виконанні реформ як достатній для початку переговорного процесу. Проте рішення про фактичне відкриття переговорів мають ухвалити країни-члени ЄС.

Зазначимо, що вже наступного тижня ЄС розпочне перемовини про вступ Молдови до Європейського Союзу.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову відкинув ідею членства України в ЄС. За його словами, це буде "інтеграцією війни".

Європейський союз переговори Єврокомісія Україна Урсула фон дер Ляєн
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації