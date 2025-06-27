Вступление Украины в ЕС - Урсула фон дер Ляйен поддержала начало переговоров

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: кадр из видео

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает за открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Киев выполнил свои обязательства.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая работает на саммите ЕС в Брюсселе.

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Переговоры о вступлении Украины

Фон дер Ляйен в своем заявлении высоко оценила усилия Украины на пути к членству в ЕС и призвала к решительным действиям со стороны европейских институций.

"Под непрерывным огнем Украина проводит реформу за реформой. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства — теперь должны выполнить и мы. Потому что процесс вступления базируется на заслугах. А Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед", — подчеркнула председатель Еврокомиссии.

То есть, Еврокомиссия оценивает прогресс Украины в выполнении реформ как достаточный для начала переговорного процесса. Однако решение о фактическом открытии переговоров должны принять страны-члены ЕС.

Отметим, что уже на следующей неделе ЕС начнет переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова отверг идею членства Украины в ЕС. По его словам, это будет "интеграцией войны".