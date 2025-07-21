ЄС чекає від Грузії чесних виборів, після яких можна говорити про вступ до Євросоюзу

Протести в Грузії. Ілюстративне фото: Reuters

Грузія не зможе стати членом Євросоюзу, поки її влада не змінить "авторитарного курсу". Від Грузії чекають чесних виборів.

Про це йдеться у заяві Європарламенту.

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Заява Європарламенту щодо Грузії. Фото: Скриншот

У Брюсселі підкреслили, що шлях країни до співдружності "фактично зупинено до проведення чесних виборів". У заяві зазначається, що Європарламент не визнає нинішнього уряду Грузії, але продовжує підтримувати народ республіки, додали там.

Треба нагадати, що внутрішньополітична ситуація в Грузії та відносини країни з ЄС загострилися після парламентських виборів у жовтні 2024 року, на яких здобула перемогу правляча партія "Грузинська мрія" з 53,93% голосів.

Опозиція звинуватила суперників у фальсифікаціях і відмовилася визнавати результати виборів, а 28 листопада влада призупинила процес євроінтеграції, що спровокувало масові протести.

Акції жорстко придушувалися силовиками, зокрема з використанням сльозогінного газу і водометів. Було затримано щонайменше 400 осіб, підраховувала Transparency International Georgia.

Раніше ми повідомляли, що у канцлера Німеччини Фрідріха Мерца є сумніви, що Україна вступить до Європейського Союзу до 2034 року. Спочатку треба зупинити війну, вважає він.

Також ми інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу до ЄС. Він повідомив, що Київ виконав усі необхідні зобов'язання.