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Главная Новости дня В ЕС назвали условие для Грузии по вступлению в Евросоюз — какое

В ЕС назвали условие для Грузии по вступлению в Евросоюз — какое

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 02:12
ЕС ждет от Грузии честных выборов, после которых можно говорить о вступлении в Евросоюз
Протесты в Грузии. Иллюстративное фото: Reuters

Грузия не сможет стать членом Евросоюза, пока ее власть не изменит "авторитарный курс". От Грузии ждут честных выборов.

Об этом говорится в заявлении Европарламента.

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Заявление Европарламента по Грузии. Фото: Скриншот

В Брюсселе подчеркнули, что путь страны в содружество "фактически остановлен до проведения честных выборов". В заявлении отмечается, что Европарламент не признает нынешнее правительство Грузии, но продолжает поддерживать народ республики, добавили там.

Надо напомнить, что внутриполитическая ситуация в Грузии и отношения страны с ЕС обострились после парламентских выборов в октябре 2024 года, на которых одержала победу правящая партия "Грузинская мечта" с 53,93% голосов.

Оппозиция обвинила соперников в фальсификациях и отказалась признавать результаты выборов, а 28 ноября власти приостановили процесс евроинтеграции, что спровоцировало массовые протесты.

Акции жестко подавлялись силовиками, в том числе с использованием слезоточивого газа и водометов. Было задержано не менее 400 человек, подсчитывала Transparency International Georgia.

Ранее мы сообщали, что у канцлера Германии Фридриха Мерца есть сомнения, что Украина вступит в Европейский Союз до 2034 года. Сначала надо остановить войну, считает он.

Также мы информировали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления в ЕС. Он сообщил, что Киев выполнил все необходимые обязательства.

Европейский союз выборы Грузия политики ЕС
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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