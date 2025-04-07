В ЄС обговорюють скасування статусу біженця для українців у разі перемир'я

Люди з валізами. Фото: Freepik

В Європейському Союзі вже обговорюють можливість скасувати статус біженця для українців у разі укладення перемир’я з Росією. Відтак у разі настання перемир’я країни ЄС можуть згорнути підтримку українських біженців.

Про це йдеться у статті Euractiv, опублікованій у понеділок, 7 квітня.

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У разі перемир’я країни ЄС можуть скасувати допомогу біженцям

Як пише Euractiv, припинення вогню в Україні може підштовхнути країни Європейського Союзу до згортання підтримки українських переселенців. Зокрема, Єврокомісія вже почала розглядати різні варіанти на цей випадок. Серед можливих варіантів — продовження захисту, надання довгострокового статусу для роботи або навчання чи підтримка тих, хто вирішить повернутися додому.

Однак низка інших держав готують власні рішення. Зокрема, Чехія після перемир’я між Україною та РФ припинить надавати захист українцям. Проте країна надасть 5-річну посвідку на проживання тим, хто прожив у Чехії два роки й більше.

Водночас Польща у разі перемир’я між Україною та РФ планує запропонувати посвідку на три роки для українців, які мали безперервний тимчасовий захист щонайменше рік.

Своєю чергою Австрія, Італія, Естонія, Латвія та Німеччина розробляють власні довгострокові рішення на випадок перемир’я.

Отже, мільйони українських біженців в ЄС можуть побачити, як їхній правовий статус поставлений під загрозу, оскільки немає чіткого плану, який би дозволив їм залишитися після припинення вогню з Росією.

За даними видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Директива ЄС про тимчасовий захист (TPD) стала правовим порятунком для майже 4,3 мільйона українців. Це дозволяє країнам ЄС надавати українцям право жити, працювати та отримувати доступ до послуг, більшість з яких поселяється в Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині.

Проте, оскільки тривають переговори про припинення вогню, ця мережа безпеки може бути знята. Останні дослідження показують, що кількість біженців, які планують повернутися в Україну, зменшується. Дані Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) свідчать про падіння до 65% у 2024 році з 77% у попередньому році.

Нагадаємо, що нещодавно у США громадянам України випадково розіслали депорт-листи з погрозами. Пізніше в адміністрації президента США Дональда Трампа сказали, що сталася помилка.

Також раніше ми писали, що адміністрація Трампа має намір скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які перебувають в країні.