В ЕС обсуждают отмену статуса беженца для украинцев в случае перемирия

Люди с чемоданами. Фото: Freepik

В Европейском Союзе уже обсуждают возможность отменить статус беженца для украинцев в случае заключения перемирия с Россией. Поэтому в случае наступления перемирия страны ЕС могут свернуть поддержку украинских беженцев.

Об этом говорится в статье Euractiv, опубликованной в понедельник, 7 апреля.

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Как пишет Euractiv, прекращение огня в Украине может подтолкнуть страны Европейского Союза к сворачиванию поддержки украинских переселенцев. В частности, Еврокомиссия уже начала рассматривать различные варианты на этот случай. Среди возможных вариантов — продолжение защиты, предоставление долгосрочного статуса для работы или учебы или поддержка тех, кто решит вернуться домой.

Однако ряд других государств готовят собственные решения. В частности, Чехия после перемирия между Украиной и РФ прекратит предоставлять защиту украинцам. Однако страна предоставит 5-летний вид на жительство тем, кто прожил в Чехии два года и более.

В то же время Польша в случае перемирия между Украиной и РФ планирует предложить вид на три года для украинцев, у которых была непрерывная временная защита не менее года.

В свою очередь Австрия, Италия, Эстония, Латвия и Германия разрабатывают собственные долгосрочные решения на случай перемирия.

Итак, миллионы украинских беженцев в ЕС могут увидеть, как их правовой статус поставлен под угрозу, поскольку нет четкого плана, который бы позволил им остаться после прекращения огня с Россией.

По данным издания, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите (TPD) стала правовым спасением для почти 4,3 миллиона украинцев. Это позволяет странам ЕС предоставлять украинцам право жить, работать и получать доступ к услугам, большинство из которых поселяется в Польше, Германии, Чехии и Словакии.

Однако, поскольку продолжаются переговоры о прекращении огня, эта сеть безопасности может быть снята. Последние исследования показывают, что количество беженцев, которые планируют вернуться в Украину, уменьшается. Данные Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) свидетельствуют о падении до 65% в 2024 году с 77% в предыдущем году.

Напомним, что недавно в США гражданам Украины случайно разослали депорт-листы с угрозами. Позже в администрации президента США Дональда Трампа сказали, что произошла ошибка.

Также ранее мы писали, что администрация Трампа намерена отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, которые находятся в стране.