У ЄС домовились розмістити військових інструкторів в України

У ЄС домовились розмістити військових інструкторів в України

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 18:40
Європейські військові інструктори вирушать в Україну
Інструктори навчають українських військових. Ілюстративне фото: Reuters

Європейські держави відправлять військових інструкторів до України. Це станеться в рамках навчальної місії EUMAM, яка стане внеском ЄС у гарантування безпеки України після досягнення перемир’я.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції у Копенгагені 29 серпня, після закінчення неформального засідання міністрів оборони ЄС.

Читайте також:

Європейські військові інструктори вирушать в Україну

За її словами, сьогодні на зустрічі міністрів обговорювали роль Європейського Союзу у питаннях безпекових гарантій для України. Каллас наголосила, що Європа готова повністю виконати свою частину зобов’язань.

"Я вітаю, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії EUMAM для проведення навчань та надання консультацій всередині України після встановлення перемир’я", — повідомила вона.

Каллас зазначила, що ЄС є найбільшим постачальником підготовки для українських військових. За її словами, вже було підготовлено понад 80 тисяч солдатів, і Європа готова збільшити цей показник. Це може включати розміщення інструкторів у військових академіях та інших навчальних установах України.

Висока представниця ЄС також нагадала про цивільну місію ЄС, спрямовану на зміцнення стійкості України проти російських гібридних атак.

Нагадаємо, міністр Канади Марк Карні заявив про виділення пакета допомоги Україні. 

А міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про нові домовленості з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. 

військова допомога Європа ЄС війна в Україні Кая Каллас
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
