Инструкторы обучают украинских военных. Иллюстративное фото: Reuters

Европейские государства отправят военных инструкторов в Украину. Это произойдет в рамках учебной миссии EUMAM, которая станет вкладом ЕС в обеспечение безопасности Украины после достижения перемирия.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Копенгагене 29 августа, после окончания неформального заседания министров обороны ЕС.

Европейские военные инструкторы отправятся в Украину

По ее словам, сегодня на встрече министров обсуждали роль Европейского Союза в вопросах гарантий безопасности для Украины. Каллас подчеркнула, что Европа готова полностью выполнить свою часть обязательств.

"Я приветствую, что сегодня существует широкая поддержка расширения мандата нашей военной миссии EUMAM для проведения учений и предоставления консультаций внутри Украины после установления перемирия", — сообщила она.

Каллас отметила, что ЕС является крупнейшим поставщиком подготовки для украинских военных. По ее словам, уже было подготовлено более 80 тысяч солдат, и Европа готова увеличить этот показатель. Это может включать размещение инструкторов в военных академиях и других учебных учреждениях Украины.

Высокая представительница ЕС также напомнила о гражданской миссии ЕС, направленной на укрепление устойчивости Украины против российских гибридных атак.

Напомним, министр Канады Марк Карни заявил о выделении пакета помощи Украине.

А министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых договоренностях с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.