РФ поширила фейк про "наркотики" в потязі Лідерів охочих - в Єлисейському палаці відповіли

Лідери країн у потязі. Фото: X/Фрідріх Мерц

Росіяни запустили дезінформацію про нібито наркотичні речовини в потязі президента Франції Емманнюеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Натомість в Єлисейському палаці зазначили, що то була проста серветка.

Про це пише пресслужба Єлисейського палацу в X у понеділок, 12 травня.

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"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайна серветка виглядає як наркотики", — йдеться у повідомленні.

В Єлисейському палаці наголосили, що ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і всередині країни. Тому там закликали людей бути пильними проти маніпуляцій.

Скриншот допису Єлисейського палацу

Що сталося

Російські ЗМІ поширили фейк про нібито виявлення наркотичних речовин у лідерів "Коаліції охочих" на столі в потязі, коли вони їхали до Києва.

"Коли прийшли журналісти, президент Франції сховав білий згорток, а канцлер ФРН — специфічну ложку. Зазначається, що в цей момент лідери ніяково замовкли", — написали росіяни.

Але на фото та відео з потягу чітко видно, що на столі лежала звичайна серветка.

Нагадаємо, після зустрічі представників "Коаліції охочих" в Києві Президент України Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву із закликом РФ до 30-денного перемир'я.

Натомість в Росії вимагали прямих переговорів у Туреччині 15 травня. Зеленський погодився на це та зазначив, що чекатиме на Путіна у Стамбулі.