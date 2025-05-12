РФ распространила фейк о "наркотиках" в поезде Лидеров желающих - в Елисейском дворце ответили

Лидеры стран в поезде. Фото: X/Фридрих Мерц

Россияне запустили дезинформацию о якобы наркотических веществах в поезде президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца. В ответ в Елисейском дворце отметили, что это была простая салфетка.

Об этом пишет пресс-служба Елисейского дворца в X в понедельник, 12 мая.

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"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычная салфетка выглядит как наркотики", — говорится в сообщении.

В Елисейском дворце отметили, что эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Поэтому там призвали людей быть бдительными против манипуляций.

Скриншот поста Елисейского дворца

Что произошло

Российские СМИ распространили фейк о якобы обнаружении наркотических веществ у лидеров "Коалиции желающих" на столе в поезде, когда они ехали в Киев.

"Когда пришли журналисты, президент Франции спрятал белый сверток, а канцлер ФРГ — специфическую ложку. Отмечается, что в этот момент лидеры неловко замолчали", — написали россияне.

Но на фото и видео из поезда четко видно, что на столе лежала обычная салфетка.

Напомним, после встречи представителей "Коалиции желающих" в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал совместное заявление с призывом РФ к 30-дневному перемирию.

Зато в России требовали прямых переговоров в Турции 15 мая. Зеленский согласился на это и отметил, что будет ждать Путина в Стамбуле.