Наслідки пожежі в Каїрі. Фото: Reuters

Масштабна пожежа на головній кільцевій дорозі в передмісті Каїра охопила десятки транспортних засобів. Серед них були легкові автомобілі, автобуси та мотоцикли. Влада країни залучила додаткові медичні бригади, а особи частини загиблих ще встановлюють.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Єгипту, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про аварію в Єгипті

ДТП сталася ввечері 25 листопада в районі Ель-Варрак провінції Гіза. За даними Reuters, вантажівка з нафтопродуктами перекинулася та загорілася. Вогонь швидко поширився на 27 транспортних засобів, які рухалися дорогою.

Унаслідок аварії загинула щонайменше 31 людина, ще 21 дістала поранення. Один з очевидців трагедії Алі Юссеф розповів журналістам, що люди опинилися заблокованими всередині палаючих автомобілів і не змогли вибратися.

Як у Єгипті ліквідовують наслідки ДТП

До рятувальної операції залучили пожежників, спеціальну техніку та 39 машин швидкої допомоги. Міністр охорони здоров’я Халед Абдель Гаффар розпорядився посилити готовність лікарень поблизу місця аварії. Також він відвідав постраждалих, яких госпіталізували після ДТП.

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Прокуратура Єгипту доручила медикам відібрати зразки ДНК тіл загиблих, яких поки не вдалося ідентифікувати. Це необхідно для встановлення їхніх особистостей. Причини аварії наразі з’ясовують.

Також Новини.LIVE писали про масштабну аварію в Болгарії, де на автомагістралі "Тракія" сталися дві ланцюгові ДТП за участю понад 70 транспортних засобів. Унаслідок зіткнень загинули 12 людей, ще щонайменше 50 постраждали. Серед імовірних причин аварії називали густий туман, мокре дорожнє покриття та невідповідну дорожнім умовам швидкість.

Також у США автомобіль наїхав на учасників дитячого футбольного матчу в місті Вічита, штат Канзас. Тоді загинули шестирічний хлопчик і 35-річний чоловік, ще 11 людей доправили до лікарень. За кермом перебувала 34-річна жінка, а правоохоронці з’ясовували, чи був виїзд на поле навмисним.